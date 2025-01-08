Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte
Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte jeudi 23 juillet 2026.
Lauzerte
Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Une chasse au trésor qui permet de découvrir le village médiéval de Lauzerte tout en s’amusant
.
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A treasure hunt to discover the medieval village of Lauzerte while having fun!
L’événement Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 26 avril 2026
- Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise Salle des fêtes Lauzerte 28 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 29 avril 2026
- Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 30 avril 2026
- Balades et randonnées Les moulins du Quercy Blanc à Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne 1 mai 2026