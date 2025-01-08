Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Lauzerte

Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Une chasse au trésor qui permet de découvrir le village médiéval de Lauzerte tout en s’amusant

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mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

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English :

A treasure hunt to discover the medieval village of Lauzerte while having fun!

L’événement Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy