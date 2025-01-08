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Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : mairie de Lauzerte, service animations

Adresse : 5 rue de la mairie

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 6

Lauzerte

Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Une chasse au trésor qui permet de découvrir le village médiéval de Lauzerte tout en s’amusant
  .

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61  s.communal@lauzerte.fr

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English :

A treasure hunt to discover the medieval village of Lauzerte while having fun!

L’événement Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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