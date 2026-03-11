Soirée Sardinade Lauzerte

Soirée Sardinade

lieu dit vignal Lauzerte Tarn-et-Garonne

2026-07-04

2026-07-04

2026-07-04

Le Goujon Lauzertin vous propose sa traditionnelle soirée sardinade le samedi 4 juillet à Vignals

lieu dit vignal Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 85 60 94 64

English :

Le Goujon Lauzertin invites you to its traditional sardinade evening on Saturday, July 4 in Vignals

