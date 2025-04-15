Concert avec l’ensemble la Sportelle de Rocamadour rue du chateau Lauzerte
Concert avec l’ensemble la Sportelle de Rocamadour rue du chateau Lauzerte dimanche 5 juillet 2026.
Lauzerte
Concert avec l’ensemble la Sportelle de Rocamadour
rue du chateau Eglise St Barthélemy Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05 21:40:00
Date(s) :
2026-07-05
Deux compositeurs majeurs Jean-Sébastien Bach, notamment dans son fameux Actus tragicus , où la musique opère une véritable transfiguration de la peur de la mort, et Félix Mendelssohn, dans ses impressionnants Psaumes a capella
.
rue du chateau Eglise St Barthélemy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61
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English :
Two major composers: Johann Sebastian Bach, notably in his famous Actus tragicus , in which the music truly transfigures the fear of death, and Felix Mendelssohn, in his impressive a capella Psalms
L’événement Concert avec l’ensemble la Sportelle de Rocamadour Lauzerte a été mis à jour le 2025-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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