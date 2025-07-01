Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte
Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte mercredi 8 juillet 2026.
Lauzerte
Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages
Place du château cour de l’école primaire Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le festival Quercinete (cinéma en plein air sur écran géant) projette dans les villages alentour pendant tout l’été et notamment …
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Place du château cour de l’école primaire Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie quercimages@laposte.net
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English :
The Quercinete festival (open-air cinema on a giant screen) screens films in the surrounding villages throughout the summer, including …
L’événement Festival Quercinété Cinéma de plein air dans nos villages Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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