Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte
Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte mardi 7 juillet 2026.
Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La cité médiévale de Lauzerte possède de belles traces du passé. Venez les découvrir lors d’une visite guidée qui vous dévoilera les lieux emblématiques.
.
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The medieval town of Lauzerte has many beautiful traces of the past. Come and discover them on a guided tour of the most emblematic places.
L’événement Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy