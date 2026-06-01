Scène ouverte, Cour de la Médiathèque (plein air – pas de podium), Les Attaques

Scène ouverte Dimanche 21 juin, 15h30 Cour de la Médiathèque (plein air – pas de podium) Pas-de-Calais

Nous avons sur place une enceinte et 2 micros. Vous pourrez venir avec votre propre matériel (ou votre bande-son MP3). Places limitées. Inscriptions préférables pour participer. Public : 50 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Le concert, c’est vous !

La chorale Les Clefs du Bonheur organise une scène ouverte, et nous serions ravis de vous accueillir pour partager un moment musical convivial, sans compétition, simple et chaleureux.

Inscrivez-vous à l’avance et le micro est à vous. À vous de séduire les curieux avec votre chanson, votre musique ! La scène ouverte est faite pour tous les artistes débutants ou confirmés.

Les artistes seront appelés chacun leur tour et feront leur prestation durant le temps qui leur est imparti (court afin que chacun puisse s’exprimer). Les interventions s’enchaîneront.

Pour votre confort, nous avons sur place une enceinte et 2 micros. Vous pourrez venir avec votre propre matériel (ou votre bande-son MP3) et prendre en charge son installation et sa désinstallation.

Cour de la Médiathèque (plein air – pas de podium) 2070 chemin du Contre Halage, 62730 Les Attaques- Les Attaques 62730 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjD7ogN6EVSAC3IcfBZw1deH6LCctcjl5DloKIPiG_yddKrw/viewform https://www.facebook.com/share/18ViSRhPpM/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjD7ogN6EVSAC3IcfBZw1deH6LCctcjl5DloKIPiG_yddKrw/viewform »}] Médiathèque de la commune avec sa salle d’activités (lieu de répétition de la chorale). Scène Ouverte dans la cour (ancienne école). Bus Calais-Les Attaques : Ligne 8 ; arrêt Mairie.

Parkings : Place de la République, à la salle polyvalente rue du Contre Halage et rue Ste Ide.

Le concert, c’est vous !

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