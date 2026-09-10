Scène ouverte des Gallets #2, Café associatif des Gallets, Rennes
dimanche 27 septembre 2026 · Café associatif des Gallets · Rennes
Informations pratiques
Scène ouverte des Gallets #2 Dimanche 27 septembre, 15h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
La scène ouverte du Café associatif des Gallets a le plaisir de vous annoncer sa deuxième date ! Après le succès de sa première édition, cette deuxième session aura lieu lors de l’incontournable Fête des Gallets !
Amateur·trice·s et professionnel·le·s, venez partager vos talents avec un public enthousiaste et de tout âge.
Pour cette deuxième édition, la scène sera installée à l’extérieur, devant le café.
Date : Dimanche 27 septembre 2026
Horaires : de 15h à 17h
Durée de chaque interprétation : 10 minutes max. installation comprise
Nous sommes ouvert·e·s à tout type de propositions — chant, théâtre, slam, poésie, lecture, danse, humour — à condition que les valeurs du Café associatif soient respectées : bienveillance, tolérance, respect et ouverture d’esprit. Aucune forme de sexisme, racisme, violence, propos discriminants ou humiliants ne sera tolérée. Nous rappelons également qu’un public de tous âges sera présent.
Matériel à disposition :
→ 5 micros
→ 4 pieds de micro
→ 2 pupitres
Pour participer, merci de remplir ce formulaire :https://urls.fr/jC22MH
Notre équipe de bénévoles vous accompagnera dans l’installation, merci pour votre indulgence ! :)
C’est l’heure de se jeter à l’eau !
Nous avons hâte d’y être, de partager un moment convivial et de découvrir vos talents !
L’équipe de bénévoles du Café des Gallets
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://urls.fr/jC22MH »}] [{« link »: « https://urls.fr/jC22MH »}]
Scène ouverte à tout·e artiste amateur·trice et professionnel·le, solo ou en groupe, pour tout type de propositions artistiques. Cette 2ème session aura lieu lors de l’incontournable Fête des Gallets! scène ouverte café associatif
Café associatif des Gallets
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