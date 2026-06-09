[Scène ouverte] L’Inattendu Dieppe

Dieppe

[Scène ouverte]

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Envie de passer une soirée conviviale, surprenante et pleine de découvertes ? La scène ouverte est l’occasion idéale de révéler votre talent ou simplement de profiter d’un moment riche en émotions.

Chanteurs, musiciens, ou humoristes chacun peut monter sur scène et partager sa passion dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Venez encourager les artistes, découvrir des talents locaux et vivre des instants uniques où l’imprévu fait tout le charme du spectacle. Que vous soyez participant ou spectateur, cette soirée promet de belles rencontres, des applaudissements et de nombreux moments de partage.

Osez la scène ou laissez-vous surprendre le talent est au rendez-vous ! .

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06

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English : [Scène ouverte]

L’événement [Scène ouverte] Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie