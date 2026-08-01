Scène ouverte du jeudi ! Lacs de Laives Laives
jeudi 20 août 2026 · Lacs de Laives · Laives
Informations pratiques
Laives
Scène ouverte du jeudi !
Lacs de Laives Bistrot des lacs Laives Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Vibrez toute l’été avec les scènes ouvertes du jeudi au bistrot des lacs !
Toutes les animations débutent autour de 20h. Les réservations sont vivement conseillées (par téléphone uniquement) pour le dîner. Le service du restaurant débute à 19h.
Cette semaine, découvrez Fox Muse, un duo énergique entre rock, chansons à voix, grands standards et incontournables des années 80. .
Lacs de Laives Bistrot des lacs Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 80 96
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English : Scène ouverte du jeudi !
L’événement Scène ouverte du jeudi ! Laives a été mis à jour le 2026-08-10 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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