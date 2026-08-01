Scène ouverte du jeudi ! Lacs de Laives Laives

Informations pratiques

Laives

Scène ouverte du jeudi !

Lacs de Laives Bistrot des lacs Laives Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Vibrez toute l’été avec les scènes ouvertes du jeudi au bistrot des lacs !

Toutes les animations débutent autour de 20h. Les réservations sont vivement conseillées (par téléphone uniquement) pour le dîner. Le service du restaurant débute à 19h.

Cette semaine, venez écouter Les Doryphores avec son répertoire éclectique mêlant reggae, pop, folk, chants traditionnels irlandais et chanson française. .

Lacs de Laives Bistrot des lacs Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 80 96

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English : Scène ouverte du jeudi !

L’événement Scène ouverte du jeudi ! Laives a été mis à jour le 2026-08-10 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne