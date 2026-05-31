Scène ouverte : Faites de la musique !, Commune de Moustier, Croix de Moustier

Scène ouverte : Faites de la musique ! Dimanche 21 juin, 14h00 Commune de Moustier Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Le Comité d’la fête vous invite à venir à sa première fête de la musique, venez nombreux profiter de cette belle ambiance musicale et faire la fête ! Pour cette scène ouverte, pensez à apporter votre instrument. Buvette et restauration sur place.

Commune de Moustier 204 chemin de ronde 47800 Moustier Croix de Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 40 09 http://www.moustierenfete.fr Moustier est une petite commune rurale du Lot-et-Garonne, située en Pays de Lauzun. Sa proximité avec le Dropt lui offre des paysages vallonnés et variés. Proche des villages de La Sauvetat-du-Dropt, Allemans-du-Dropt, Duras et de la Dordogne, elle permet de se déconnecter, de prendre le temps et de se balader à vélo ou à pied.

Le Comité d’la fête vous invite à venir à sa première fête de la musique, venez nombreux profiter de cette belle ambiance musicale et faire la fête ! Pour cette scène ouverte, pensez à apporter votre…

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