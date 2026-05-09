Scène ouverte Lapins à Plumes Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Scène ouverte Lapins à Plumes Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Gramophone vous propose une scène ouverte le samedi 20 juin.

Lapins à Plumes Scène ouverte slam poésie.

Ce soir à la guinguette cuisine vietnamienne.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

The Gramophone will be hosting an open stage on Saturday June 20.

L’événement Scène ouverte Lapins à Plumes Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis