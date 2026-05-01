Scène ouverte par le Cabaret du GAM Salle des Bobines Saint-Paulien

Saint-Paulien

Scène ouverte par le Cabaret du GAM

Salle des Bobines Espace Bongiraud Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Cabaret du GAM propose une scène ouverte à Saint-Paulien, vendredi 29 mai 2026 à 19h30. Musique, chant et performances en tout genre. Entrée libre. Inscription obligatoire pour les artistes avant le 25 mai.

.

Salle des Bobines Espace Bongiraud Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecabaretdugam@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Cabaret du GAM is offering an open stage in Saint-Paulien, on Friday May 29, 2026 at 7:30pm. Music, singing and performances of all kinds. Free admission. Artists must register before May 25.

L’événement Scène ouverte par le Cabaret du GAM Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay