Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac

Guillac

Scène ouverte Trad’ breton

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

À vous de jouer sur la scène ouverte apportez vos instruments et faites vivre les chansons et musiques traditionnelles de Bretagne ! À 20h. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Scène ouverte Trad’ breton Guillac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande