Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac
Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac vendredi 3 juillet 2026.
Guillac
Scène ouverte Trad’ breton
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
À vous de jouer sur la scène ouverte apportez vos instruments et faites vivre les chansons et musiques traditionnelles de Bretagne ! À 20h. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Scène ouverte Trad’ breton Guillac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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