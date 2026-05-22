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Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac

Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Café de la Forge

Adresse : 1 rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Guillac

Scène ouverte Trad’ breton

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

À vous de jouer sur la scène ouverte apportez vos instruments et faites vivre les chansons et musiques traditionnelles de Bretagne ! À 20h.   .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Scène ouverte Trad’ breton Guillac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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