Scène Ouverte Voix de Femmes

Salle des fêtes Salles Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La scène ouverte VOIX DE FEMMES offre à toutes les femmes qui le souhaitent un espace d’expression (chanson, musique, texte, danse, théâtre…).

Tout le monde est invité à se rassembler pour soutenir une même cause, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

Ensemble, dans un espace bienveillant, écoutons les femmes qui souhaitent s’exprimer que ce soit pour rendre hommage à d’autres femmes d’ici et d’ailleurs, rendre visible une cause, ou bien juste pour offrir leur voix, la scène leur appartient pour cette soirée particulière.

– A partir de 18h animations, échanges et Circle song tout public animé par Chantal Tichané.

Buvette et repas sur place avec La cuisine d’Helo.

– A partir de 19h30 scène ouverte aux femmes. .

Salle des fêtes Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Scène Ouverte Voix de Femmes Salles a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Coeur de Bastides