SCÈNES D’ENFANCE FLEURS DE FARINE

Montréal Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 19:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Deux boulangères voyageuses viennent partager leur recette de pain à la fleur de farine. À travers des contes théâtralisés, des chants traditionnels du monde et de la danse, elles nous embarquent dans leurs souvenirs pour retrouver chaque ingrédient de la recette. Nous irons voir, écouter, sentir et goûter des histoires qui parlent de partage, de patience et de magie.

Réservation obligatoire.

Dès 3 ans.

.

Montréal 11290 Aude Occitanie +33 6 95 00 63 60

English :

Two traveling bakers come to share their recipe for flour-ground bread. Through theatrical storytelling, traditional world songs and dance, they take us down memory lane to find every ingredient in the recipe. We’ll see, hear, smell and taste stories about sharing, patience and magic.

Reservations required.

Ages 3 and up.

