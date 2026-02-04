SCÈNES D’ENFANCE LE JARDINIER

Pennautier Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Harry, jardinier poivre et sel, a la mémoire qui flanche, il oublie les mots et le temps. Joe, petite pousse d’homme, a le moral en berne depuis que sa soeur est née. Lâchés par la société, tous deux vont se réfugier parmi les plantes où la passion de l’un va subvmerger l’autre et les aider à apprivoiser la vieillesse et la vie.

Réservation obligatoire. Dès 6 ans.

Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 69 53 65 administration@atpdelaude.fr

English :

Harry, a salt-and-pepper gardener, has a bad memory, forgetting words and time. Joe, a little sprout of a man, has been in low spirits ever since his sister was born. Abandoned by society, the two take refuge among the plants, where the passion of one will overwhelm the other and help them tame old age and life.

Reservations required. Ages 6 and up.

