SCÈNES D’ENFANCE SOLITA, MON DÉSERT IMAGINAIRE

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:15:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Bienvenue à Azazel, monde fantasmé d’une petite fille un peu timide, qui a choisi l’imaginaire pour échapper au tumulte du réel. Guidé par la conteuse, le spectateur pénètre dans un univers fantaisiste et poétique peuplé d’amis invisibles et de créatures qui n’existent que pour ceux qui savent encore rêver. Un voyage entre rires, émotions et tendresse pour célébrer la différence et s’ouvrir aux autres. Un hymne joyeux à la tolérance !

Réservation obligatoire.

De 3 à 11 ans.

.

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 98 70 69 88 pujol@villemoustaussou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to Azazel, the fantasy world of a shy little girl who has chosen the imaginary to escape the hustle and bustle of reality. Guided by the storyteller, the audience enters a whimsical, poetic universe populated by invisible friends and creatures that exist only for those who still know how to dream. A journey of laughter, emotion and tenderness to celebrate difference and open up to others. A joyful hymn to tolerance!

Reservations required.

Ages 3 to 11.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE SOLITA, MON DÉSERT IMAGINAIRE Villemoustaussou a été mis à jour le 2026-02-02 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude