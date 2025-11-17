VIVRE OU SURVIVRE Villemoustaussou

VIVRE OU SURVIVRE

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Quarante ans après l’accident tragique qui lui emporta la vie, le groupe Story’s rend hommage à Daniel BALAVOINE.

Artiste majeur de la scène française durant les années 80 il a laissé une trace indélébile dans le cœur du public.

Venez revivre ses chansons

Tous les cris les S.O.S., L’Aziza, Mon fils ma bataille, sauver l’amour je ne suis pas un héros, Dieu que c’est beau, … et bien d’autres.

.

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com

English :

Forty years after the tragic accident that took his life, Story?s pays tribute to Daniel BALAVOINE.

A major figure on the French music scene in the 80s, he left an indelible mark on the public?s heart.

Come and relive his songs:

Tous les cris les S.O.S., L?Aziza, Mon fils ma bataille, sauver l?amour je ne suis pas un héros, Dieu que c?est beau, ? and many more.

German :

Vierzig Jahre nach dem tragischen Unfall, bei dem er sein Leben verlor, ehrt die Gruppe Story?s Daniel BALAVOINE.

In den 80er Jahren war er ein wichtiger Künstler der französischen Musikszene und hinterließ eine unauslöschliche Spur im Herzen des Publikums.

Erleben Sie seine Lieder noch einmal:

Tous les cris les S.O.S., L?Aziza, Mon fils ma bataille, sauver l’amour je ne suis pas un héros, Dieu que c’est beau, ? und viele andere.

Italiano :

A quarant’anni dal tragico incidente che gli ha tolto la vita, il gruppo Story’s rende omaggio a Daniel BALAVOINE.

Figura di spicco della scena musicale francese degli anni ’80, ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico.

Venite a rivivere le sue canzoni:

Tous les cris les S.O.S., L’Aziza, Mon fils ma bataille, sauver l’amour je ne suis pas un héros, Dieu que c’est beau, e molte altre.

Espanol :

Cuarenta años después del trágico accidente que le costó la vida, el grupo Story?s rinde homenaje a Daniel BALAVOINE.

Figura capital de la escena musical francesa de los años 80, dejó una huella indeleble en el corazón del público.

Venga a revivir sus canciones:

Tous les cris les S.O.S., L’Aziza, Mon fils ma bataille, sauver l’amour je ne suis pas un héros, Dieu que c?est beau, … y muchas más.

L’événement VIVRE OU SURVIVRE Villemoustaussou a été mis à jour le 2025-11-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme