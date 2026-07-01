Scènes d’été au bord du Doubs On purge bébé Ruelle du Château Thoraise

Informations pratiques

Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs On purge bébé

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-30 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25

Comédie de Georges Feydeau par le Théâtre de la Clairière: On purge bébé ! Avec une mise en scène Pierre Louis

avec Alice Barrier, Alix Baudoin, Suzon Buatois, Tony Martorano, Jérôme Rousselet, Valentine Rousselet, Yannis Tisserand et au violoncelle Marie-Céline Jules.

Sept personnages dans le tourbillon provoqué par les caprices de Toto qui ne veut pas prendre sa purgation. Ce ne serait pas si grave si le garnement ne faisait pas échouer une action commerciale capitale pour son père, porcelainier, si cela ne faisait pas exploser le couple de ses parents, et s’il ne s’était mis en tête d’aller en Suisse s’il y avait la guerre (nous sommes en 1912), tout cela emporté dans l’implacable mécanique du comique de Feydeau. En dispersant l’action et les accessoires dans l’espace du parc d’un château, en filant des moments de folie douce, la mise en scène sert le propos dévastateur de l’auteur dont la satire est ici aussi désopilante que vache. .

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91 contact@theatre-clairiere.fr

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English : Scènes d’été au bord du Doubs On purge bébé

L’événement Scènes d’été au bord du Doubs On purge bébé Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON