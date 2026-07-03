Scènes d’été au bord du Doubs Soir du sensible Ruelle du Château Thoraise

Informations pratiques

Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Soir du sensible

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

5ème festival Scènes d’été au bord du Doubs Soir du sensible

Impromptu théâtral sur des extraits de Claudel Le théâtre, vous ne savez pas ce que c’est ? , Beaumarchais Suzon, Suzon, Suzon, que tu me donnes du tourment ! , Molière Mon argent, mon pauvre argent ! , mais aussi Feydeau, Barbara et Gainsbourg. Avec 3 comédiens du Théâtre de la Clairière et une violoncelliste.

Suivi de Sans cible spectacle en chansons par A Bocca Chiusa, ensemble vocal de poche a cappella, avec Morgane Boudeville, Matthieu Le Levreur, Olivier Merlin, Caroline Michel, mise en scène Ariane Issartel.

Une envolée musicale mêlant chansons actuelles, chants traditionnels et tubes américains traduits, une intrigue qui voit se rencontrer dans une petite gare perdue quatre personnages, fugitifs ou aventuriers, et l’on redécouvre la puissance des chansons qui permettent de reconquérir le droit au rêve. .

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91 contact@theatre-clairiere.fr

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English : Scènes d’été au bord du Doubs Soir du sensible

L’événement Scènes d’été au bord du Doubs Soir du sensible Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON