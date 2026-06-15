Landrais

Scènes d’été La cantine des scouts

Aire naturelle de loisirs Landrais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La Cantine des Scouts vous donne rendez-vous pour sa chorale participative Le boeuf à 1000 pattes .

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Aire naturelle de loisirs Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39

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English :

La Cantine des Scouts invites you to join its participatory choir, Le boeuf %E0 1000 pattes.

L’événement Scènes d’été La cantine des scouts Landrais a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin