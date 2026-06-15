Scènes d’été La cantine des scouts Landrais
Scènes d’été La cantine des scouts Landrais jeudi 16 juillet 2026.
Landrais
Scènes d’été La cantine des scouts
Aire naturelle de loisirs Landrais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
La Cantine des Scouts vous donne rendez-vous pour sa chorale participative Le boeuf à 1000 pattes .
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Aire naturelle de loisirs Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39
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English :
La Cantine des Scouts invites you to join its participatory choir, Le boeuf %E0 1000 pattes.
L’événement Scènes d’été La cantine des scouts Landrais a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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