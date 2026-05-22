Scènes en campagne à Dyo Lieu-dit Mans Dyo

Dyo

Scènes en campagne à Dyo

Lieu-dit Mans Chapelle de Mans Dyo Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le département de Saône-et-Loire organise 9 soirées de spectacles dans des petites communes rurales, à proximité d’un petit patrimoine. Cette année, le thème choisi est les chapelles et oratoires !

Chaque soirée sera constituée de visites patrimoniales, d’un premier spectacle suivi d’une entracte avec buvette restauration et d’un second spectacle. Les spectacles auront lieu en plein air et seront gratuits pour les publics.

RDV ce jeudi 18 juin à Dyo, à la chapelle de Mans.

Au programme

18h et à l’entracte Visite découverte Association de Sauvegarde des Chapelles de Mans et de Saint-Prix

18h30 Le projet je t’aime Compagnie Popùliphonia Théâtre

20h Concert de Diofel Slam .

Lieu-dit Mans Chapelle de Mans Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Scènes en campagne à Dyo

L’événement Scènes en campagne à Dyo Dyo a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais