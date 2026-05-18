Scènes en Campagne Dyo
Scènes en Campagne Dyo jeudi 18 juin 2026.
Dyo
Scènes en Campagne
Chapelle de Mans Dyo Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Du 2 au 30 juin, le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.
L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !
Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.
Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.
18h Visite découverte par l’Association de Sauvegarde des Chapelles de Mans et de Saint-Prix. 18h30 Le projet je t’aime par la Compagnie Popùliphonia théâtre. 20h Slam, théâtre d’émotions concert de Diofel slam. .
Chapelle de Mans Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 l.doudon@saoneetloire71.fr
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English : Scènes en Campagne
L’événement Scènes en Campagne Dyo a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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