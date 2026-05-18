Vitry-sur-Loire

Scènes en Campagne

Eglise de l’Assomption Vitry-sur-Loire Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Du 2 au 30 juin, le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.

L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !

Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux, à deux pas de chez vous.

Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.

A 18h Visite découverte. 18h45 Concert de Gabriiel. 20h30 Mentir lo Minimo par la Compagnie Alta Gama. .

Eglise de l’Assomption Vitry-sur-Loire 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 l.doudon@saoneetloire71.fr

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English : Scènes en Campagne

L’événement Scènes en Campagne Vitry-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)