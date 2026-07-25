Scènes en Selle Le voyage immobile Stade Michel Billod Azerailles

Informations pratiques

Azerailles

Scènes en Selle Le voyage immobile

Stade Michel Billod Rue du canal Azerailles Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Parfois, un lapin blanc traverse notre chemin… On hésite, puis on le suit et tout bascule. Ainsi commence l’histoire de Victor Mangetemps, emporté hors de sa routine dans un voyage onirique entre rêve et cauchemar. Poneys espiègles, marionnettes géantes et créatures fantastiques l’entraînent dans une aventure inattendue, une invitation à lâcher prise et à se perdre… pour peut-être mieux se retrouver. Un spectacle tout public mêlant théâtre équestre, marionnettes et théâtre d’ombre. Gratuit.Tout public

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Stade Michel Billod Rue du canal Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 15 14 equiartconcept@gmail.com

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English :

Sometimes, a white rabbit crosses our path… We hesitate, then follow it, and everything changes. Thus begins the story of Victor Mangetemps, swept away from his routine on a dreamlike journey between dream and nightmare. Mischievous ponies, giant puppets, and fantastical creatures draw him into an unexpected adventure—an invitation to let go and lose oneself… perhaps to find oneself all the better. A show for all ages combining equestrian theater, puppetry, and shadow theater. Free admission.

L’événement Scènes en Selle Le voyage immobile Azerailles a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS