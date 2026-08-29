Scènes Èphémères Mouton Noir Cour de l’école élèmentaire Saint-Amant-Tallende

Informations pratiques

Saint-Amant-Tallende

Scènes Èphémères Mouton Noir

Cour de l’école élèmentaire 5 rue du Suzot Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Ce jeune prodige du freestyle football va vous époustoufler !

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Cour de l’école élèmentaire 5 rue du Suzot Saint-Amant-Tallende 63450 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 92 70 culture@mond-arverne.fr

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English :

This young freestyle soccer prodigy is going to %E9blow your mind!

L’événement Scènes Èphémères Mouton Noir Saint-Amant-Tallende a été mis à jour le 2026-08-29 par Clermont Auvergne Volcans