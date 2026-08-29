Scènes Èphémères Mouton Noir Cour de l’école élèmentaire Saint-Amant-Tallende
samedi 3 octobre 2026 · Cour de l'école élèmentaire · Saint-Amant-Tallende
Informations pratiques
Saint-Amant-Tallende
Scènes Èphémères Mouton Noir
Cour de l’école élèmentaire 5 rue du Suzot Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Ce jeune prodige du freestyle football va vous époustoufler !
.
Cour de l’école élèmentaire 5 rue du Suzot Saint-Amant-Tallende 63450 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 92 70 culture@mond-arverne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This young freestyle soccer prodigy is going to %E9blow your mind!
L’événement Scènes Èphémères Mouton Noir Saint-Amant-Tallende a été mis à jour le 2026-08-29 par Clermont Auvergne Volcans