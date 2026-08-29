UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Amant-Tallende

Scènes Èphémères Mouton Noir Cour de l’école élèmentaire Saint-Amant-Tallende

samedi 3 octobre 2026 · Cour de l'école élèmentaire · Saint-Amant-Tallende

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cour de l'école élèmentaire
Adresse
5 rue du Suzot
Ville
63450 Saint-Amant-Tallende
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Saint-Amant-Tallende

Scènes Èphémères Mouton Noir

Cour de l’école élèmentaire 5 rue du Suzot Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Ce jeune prodige du freestyle football va vous époustoufler !
  .

Cour de l’école élèmentaire 5 rue du Suzot Saint-Amant-Tallende 63450 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 92 70  culture@mond-arverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This young freestyle soccer prodigy is going to %E9blow your mind!

L’événement Scènes Èphémères Mouton Noir Saint-Amant-Tallende a été mis à jour le 2026-08-29 par Clermont Auvergne Volcans