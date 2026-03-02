Science en Theizh Les Ateliers des Capucins Brest
C’est le rendez-vous de vulgarisation scientifique à destination du grand public et des étudiants de premier et deuxième cycles universitaires. Venez découvrir la diversité des recherches réalisées dans la métropole brestoise.
Expériences intéractives, jeux, mini-conférences…
Une journée pour explorer la recherche locale, de la mer à la santé, en passant par la culture bretonne ! .
English : Science en Theizh
