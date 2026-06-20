Soueich

SCIENCE TOUR À SOUEICH

PLACE DE L’ÉCOLE Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Petits et grands embarquent pour le Science Tour des Petits Débrouillards avec C’est Pas Sorcier !

En 2026, le Science Tour des Pyrénées revient pour une nouvelle édition enrichie et ambitieuse !

Porté par Les Petits Débrouillards Occitanie, ce dispositif itinérant d’éducation à l’environnement et à la culture scientifique poursuit son objectif aller à la rencontre des habitant·es et des visiteur·euses du massif pyrénéen pour mieux comprendre, débattre et agir face aux grands défis écologiques de la montagne.

Petits et grands embarquent pour le Science Tour des Petits Débrouillards avec C’est Pas Sorcier ! À bord de l’un de nos camions laboratoires, chacun·e est invité·e à redécouvrir le questionnement et la démarche scientifique. Comme Fred et Jamy, nos animateurs proposent aux participant·e·s d’explorer une thématique vins, alimentation, climat, numérique…

Pour dénicher les scientifiques de demain ? Certainement, mais surtout pour démultiplier les lieux de pratique des sciences et techniques, au plus près des publics.

Les animations sont gratuites et pour tous les âges à partir de 3 ans ! .

PLACE DE L’ÉCOLE Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young and old alike are setting off on the Petits D%E9brouillards Science Tour with *C’est Pas Sorcier*!

L’événement SCIENCE TOUR À SOUEICH Soueich a été mis à jour le 2026-06-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE