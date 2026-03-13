Sciences ça pousse

à proximité de la salle des fêtes Beine-Nauroy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Sciences ça pousse, c’est l’occasion de délocaliser les sciences et les techniques liées au monde agricole, sur le terrain, avec des thématiques proches des préoccupations locales.

Pour cette première à Beine-Nauroy, deux problématiques principales seront abordées à travers tables rondes et activités pour tous les âges.

Comment les grandes cultures évoluent-elles face aux changements climatiques, économiques et techniques ?

Agriculteurs et chercheurs partageront sur les adaptations et les pratiques pour maintenir des exploitations performantes et durables.

Comment partager les espaces ruraux entre agriculture, habitants et activités de loisirs ?

Entre production agricole, promenades, vélo ou tourisme, les usages des espaces ruraux se multiplient. Un échange sur les enjeux de cohabitation et les solutions pour mieux vivre et travailler ensemble sur le territoire.

Cet évènement est porté par Accustica, en partenariat avec la Mairie de Beine-Nauroy et la fondation Alfred Gérard. .

à proximité de la salle des fêtes Beine-Nauroy 51490 Marne Grand Est geoffroy.prevost@accustica.org

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English : Sciences ça pousse

L’événement Sciences ça pousse Beine-Nauroy a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne