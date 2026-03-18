Sciences participatives mangeoire à oiseaux Lussat
Sciences participatives mangeoire à oiseaux Lussat samedi 31 octobre 2026.
Sciences participatives mangeoire à oiseaux
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Aidez les oiseaux à traverser l’hiver en participant à cet atelier de sensibilisation sur les besoins en nourriture des oiseaux, puis avec l’aide d’un membre de l’équipe de la Réserve, construisez votre propre mangeoire. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@cg23.fr
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English : Sciences participatives mangeoire à oiseaux
L’événement Sciences participatives mangeoire à oiseaux Lussat a été mis à jour le 2026-03-14 par Creuse Confluence Tourisme