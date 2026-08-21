Scierie hydraulique-Musée de Mandray, Scierie hydraulique, Mandray

Informations pratiques

Scierie hydraulique-Musée de Mandray Samedi 19 septembre, 14h00 Scierie hydraulique Vosges

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

14h-17h : Visite guidée de la scierie,

17h-18h00 : Inauguration officielle des travaux de rénovation et présentation du nouvel automate.

Scierie hydraulique 80 route de la scierie, 88650 Mandray Mandray 88650 Vosges Grand Est 07 67 42 87 52 http://hautfer.fr La première mention connue du site est un acte d’achat, en 1590, par le chapitre de Saint-Dié d’un moulin à farine appartenant à Jacques-Henry Finance. Devenu banal, il est régulièrement mis en location. Il fait l’objet d’une reconstruction en 1712 et comporte alors deux roues dans le même coulant pour un battant (pilon à chanvre ?) ainsi qu’une huilerie. Confisqué à la Révolution, il devient propriété privée et est reconstruit dans la première moitié du XIXᵉ siècle. Il ne comporte alors plus qu’une seule roue, une paire de meules, un pilon à chanvre et une huilerie.

En 1905, son nouveau propriétaire, Joseph Léonard, le transforme en scierie à haut-fer hydraulique avec logement et crée l’étang-réservoir. La commune de Mandray en fait l’acquisition en 1908 : il est alors loué à un « sagard » (scieur) qui l’exploite. La scierie brûle en 1910 et est reconstruite à l’identique.

En 1928, une annexe abritant un trieur et un aplatisseur à grains est construite. En 1929, un moteur électrique est installé, et à partir des années 1960, l’alimentation hydraulique est peu à peu abandonnée. Faute de rentabilité, la scierie est abandonnée en 1986.

À partir de 1995, elle est restaurée par une association afin d’y accueillir des visiteurs. La roue et le chenal ont été restaurés une première fois en 1995, puis à nouveau en 2011. La salle d’exposition a été inaugurée en 2013.

Aujourd’hui, la scierie hydraulique de Mandray est un haut-fer traditionnel du massif vosgien. Elle est située au cœur de la commune de Mandray, au sein du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Présence d’un parking sur place.

Visite guidée de la scierie

©Bertrand Drapier – Inventaire général, Région Grand Est