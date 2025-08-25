Screaming-Ricordi vaganti MPAA/Saint-Germain Paris
Screaming-Ricordi vaganti MPAA/Saint-Germain Paris dimanche 18 janvier 2026.
Screaming – Ricordi vaganti est une pièce qui mêle danse et
prose dans un flux de conscience traversé par des souvenirs, des gestes
et des sons évocateurs. Le spectacle réunit cinq danseurs et danseuses
d’origines et de nationalités différentes, afin d’explorer la mémoire et
l’identité humaines, et de chercher, dans nos souvenirs apparemment
éloignés, une résonance universelle.
Créée dans un contexte
multiculturel, la pièce se dessine comme une mosaïque cosmopolite, une
œuvre chorégraphique hybride qui déploie des récits en pas moins de
quinze langues. La dramaturgie de la pièce tisse les mouvements et les
histoires, et, à l’instar d’une caméra, traverse toute l’échelle des
plans cinématographiques : les planètes tournent inarrêtables tandis que
nos histoires minuscules s’étalent.
Screaming – Ricordi vaganti constitue le premier volet de la trilogie Plot in Motion,
qui interroge la condition humaine à travers trois sphères — sociale,
intime, personnelle — en traçant une quête autour de l’individu et en
posant un regard passionné sur l’humanité et sa manière de traverser le
temps.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Le dimanche 18 janvier 2026
de 19h30 à 21h00
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).
Tout public.
MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs