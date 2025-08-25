Screaming-Ricordi vaganti MPAA/Saint-Germain Paris

Screaming-Ricordi vaganti MPAA/Saint-Germain Paris dimanche 18 janvier 2026.

Screaming – Ricordi vaganti est une pièce qui mêle danse et

prose dans un flux de conscience traversé par des souvenirs, des gestes

et des sons évocateurs. Le spectacle réunit cinq danseurs et danseuses

d’origines et de nationalités différentes, afin d’explorer la mémoire et

l’identité humaines, et de chercher, dans nos souvenirs apparemment

éloignés, une résonance universelle.

Créée dans un contexte

multiculturel, la pièce se dessine comme une mosaïque cosmopolite, une

œuvre chorégraphique hybride qui déploie des récits en pas moins de

quinze langues. La dramaturgie de la pièce tisse les mouvements et les

histoires, et, à l’instar d’une caméra, traverse toute l’échelle des

plans cinématographiques : les planètes tournent inarrêtables tandis que

nos histoires minuscules s’étalent.

Screaming – Ricordi vaganti constitue le premier volet de la trilogie Plot in Motion,

qui interroge la condition humaine à travers trois sphères — sociale,

intime, personnelle — en traçant une quête autour de l’individu et en

posant un regard passionné sur l’humanité et sa manière de traverser le

temps.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Tout public.

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs