Sculpture céramique Le Chambon-sur-Lignon lundi 10 août 2026.
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 480 – 480 – 480 EUR
Fournitures comprises.
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
2026-08-10
Avec Arlette et Marc Simon, céramistes. Diverses techniques de façonnage, modelage, colombins, plaque, travail dans la masse, décor, émaillage. Cuissons raku et sigillée.
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com
English :
With ceramists Arlette and Marc Simon. Various shaping techniques, modelling, colombins, slab, bodywork, decoration, glazing. Raku and sigillata firing.
