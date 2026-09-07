Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Bondues, Coulée verte de Bondues, Bondues

Informations pratiques

Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Bondues 18 – 20 septembre Coulée verte de Bondues Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Cette sculpture en verre émaillé signée Guillaume Bottazzi a pris place en 2026. Elle passe de l’état de sculpture à celui de peinture tridimensionnelle. Elle apporte l’art pictural dans un espace ouvert, accompagne le promeneur et l’invite à voyager avec son imaginaire.

Elle est composée d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux. D’inspiration végétale, cette création relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve. Elle s’inspire notamment des vergers et des paysages flamands composés de fleurs blanches et de fruits ocres.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Coulée verte de Bondues avenue de Wambrechies Bondues 59910 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] La coulée verte de Bondues s’intègre dans un réseau de voies vertes et boucles pédestres/cyclistes qui traversent champs, prairies, domaines historiques et zones naturelles. Ces aménagements favorisent les déplacements doux (piétons, vélos) dans un cadre bucolique. Parking à proximité.

Cette sculpture en verre émaillé signée Guillaume Bottazzi a pris place en 2026. Elle passe de l’état de sculpture à celui de peinture tridimensionnelle.

Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris