Informations pratiques

Walheim

Se détendre autour du Slow Up du Sundgau

30 rue de Luemschwiller Walheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Walheim vous invite à une escale pleine de saveurs, de créativité et de bonne humeur.

Le Slow Up Sundgau fait escale à Walheim pour une journée placée sous le signe de la détente, de la convivialité et de l’artisanat. L’association Signatures d’Artisans vous accueille dans un espace chaleureux où petits et grands pourront profiter d’animations, découvrir des créations artisanales, partager un moment de détente, s’amuser autour de jeux et se régaler avec une offre gourmande de crêpes, glaces, mauricettes, boissons et citronnade. Une pause idéale pour se retrouver en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale. .

30 rue de Luemschwiller Walheim 68130 Haut-Rhin Grand Est assosignaturesdartisans@gmail.com

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English :

Walheim invites you to %E0 a stopover full of flavors, creativity, and good cheer.

L’événement Se détendre autour du Slow Up du Sundgau Walheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sundgau