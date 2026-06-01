Se nourrir et cuisiner au Néolithique, Mairie de Trédion, Trédion

Se nourrir et cuisiner au Néolithique Samedi 13 juin, 14h00 Mairie de Trédion Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Sur le site de Coëby, en continu, venez découvrir différents domaines de l’archéologie : décryptage d’ossements d’animaux anciens (archéozoologie), remontage de céramique et boite à mystère.

Avec le CPIE Val de Vilaine

Le stationnement n’étant pas possible sur site, un bus est mis à disposition.

RDV mairie de Trédion, départ à 13h45 retour à 17h

Mairie de Trédion place saint christophe 56250 Trédion Trédion 56250 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ciap-limur@gmvagglo.bzh »}]

Sur le site de Coëby, en continu, venez découvrir différents domaines de l’archéologie : décryptage d’ossements d’animaux anciens (archéozoologie), remontage de céramique et boite à mystère.

©CPIE Val de Vilaine