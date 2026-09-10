Se reconstuire après le deuil, Maison de Quartier La Touche, Rennes
lundi 21 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes
Informations pratiques
Se reconstuire après le deuil 21 septembre – 16 novembre, les lundis Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-16T14:00:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus
DATES :
o Le lundi 21 septembre 2026 de 14h00 à 16h00
(conférence introductive)
o Les lundis de 14h00 à 16h00
– 5 et 12 octobre 2026
– 2, 9 et 16 novembre 2026
Proposé par la CDF d’Ille-et-Vilaine, le CLIC de Rennes
et la Maison de Quartier de la Touche,
en partenariat avec l’association Brain Up
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « yanto@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France
Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus
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