Se reconstuire après le deuil, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Informations pratiques

Se reconstuire après le deuil 21 septembre – 16 novembre, les lundis Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-16T14:00:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00

Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus

DATES :

o Le lundi 21 septembre 2026 de 14h00 à 16h00

(conférence introductive)

o Les lundis de 14h00 à 16h00

– 5 et 12 octobre 2026

– 2, 9 et 16 novembre 2026

Proposé par la CDF d’Ille-et-Vilaine, le CLIC de Rennes

et la Maison de Quartier de la Touche,

en partenariat avec l’association Brain Up

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « yanto@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France

Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus