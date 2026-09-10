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Se reconstuire après le deuil, Maison de Quartier La Touche, Rennes

lundi 21 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes

Se reconstuire après le deuil, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Lieu
Maison de Quartier La Touche
Adresse
6 rue cardinal Paul Gouyon
Ville
35706 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, sur inscription

Se reconstuire après le deuil 21 septembre – 16 novembre, les lundis Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-16T14:00:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00

Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus

DATES :
o Le lundi 21 septembre 2026 de 14h00 à 16h00
(conférence introductive)
o Les lundis de 14h00 à 16h00
– 5 et 12 octobre 2026
– 2, 9 et 16 novembre 2026

Proposé par la CDF d’Ille-et-Vilaine, le CLIC de Rennes
et la Maison de Quartier de la Touche,
en partenariat avec l’association Brain Up

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « yanto@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France
Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus

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