Se vois jusqu’au cœur, RDV aux Jardins Jardin Fauves Vayres

Se vois jusqu’au cœur, RDV aux Jardins

Jardin Fauves 28 Rue Belles Roses Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Pour sa première participation aux Rendez-vous aux jardins, l’association Vayres à Soi vous convie au cœur de Vayres!

Pour cette belle occasion, le Jardin Fauves, refuge L.P.O, ouvrira ses portes et son univers conçu en faveur de la biodiversité ordinaire.

Au programme, une visite guidée du jardin et une balade florale commentée spéciale Roses afin de vous présenter nos actions pour protéger et préserver ce patrimoine floral.

Le thème de cette édition est la vue , deux ateliers participatifs seront proposés ainsi qu’un atelier pédagogique pour les personnes déficientes visuelles.

Cet évènement abordera, également, les bienfaits du jardin sur la santé mentale.

Une vente de plantes et un troc de plantes et graines (légumes et fleurs) seront présents durant tout ce temps fort. .

Jardin Fauves 28 Rue Belles Roses Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine vayresasoi@gmail.com

