Sea Hour Librairie Albertine Concarneau

Sea Hour

Librairie Albertine 19 avenue du Docteur Nicolas Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 18:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Le concept de ces rencontres Sea Hour ? 1 soirée = 1 produit ! Participez à un temps convivial autour d’un produit de la mer. Pêche ou récolte,

commercialisation ou encore préparation culinaire… vous pourrez poser toutes vos questions avant de déguster ! En 2026, pendant la fermeture

du musée, les rencontres se délocalisent chez nos partenaires locaux.

Le bar

Mathieu Woillez (IFREMER) et un pêcheur vous invitent à (re)découvrir le bar, une espèce côtière discrète mais essentielle.

Cette rencontre à deux voix mêle savoir scientifique et expérience de terrain pour mieux comprendre le cycle de vie du bar, sa reproduction, et les enjeux liés à sa préservation. Une plongée dans les équilibres marins d’aujourd’hui et de demain, entre biodiversité et pratiques de pêche durable. Le bar, espèce emblématique, se déguste de juin à octobre.

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée de la Pêche .

Librairie Albertine 19 avenue du Docteur Nicolas Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

