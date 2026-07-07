Séance AquaMuscu Bassemberg
mardi 7 juillet 2026 · Bassemberg
Informations pratiques
Bassemberg
Séance AquaMuscu
Route principale Bassemberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:15:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Activité à dominante musculaire. Les exercices proposés ont pour objectifs de tonifier le corps et d’augmenter les capacités musculaires. L’utilisation du matériel est prévue pour augmenter les résistances et solliciter les muscles du bas et du haut du corps .
Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr
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English :
L’événement Séance AquaMuscu Bassemberg a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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