Informations pratiques

Bassemberg

Séances Aquagym

Route principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:15:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Activité dissociée en 3 parties avec une partie de séance consacrée au travail musculaire, une deuxième partie consacrée au travail cardiovasculaire et une troisième partie autour de la relaxation et des étirements. Les exercices proposés ont pour objectifs d’entretenir le corps. Un cours complet pour une intensité modérée. .

Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr

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English :

L’événement Séances Aquagym Bassemberg a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé