Séances Aquagym Bassemberg
mercredi 8 juillet 2026 · Bassemberg
Informations pratiques
Bassemberg
Séances Aquagym
Route principale Bassemberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:15:00
fin : 2026-07-15 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Activité dissociée en 3 parties avec une partie de séance consacrée au travail musculaire, une deuxième partie consacrée au travail cardiovasculaire et une troisième partie autour de la relaxation et des étirements. Les exercices proposés ont pour objectifs d’entretenir le corps. Un cours complet pour une intensité modérée. .
Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr
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English :
L’événement Séances Aquagym Bassemberg a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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