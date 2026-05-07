Séance cinéma La poupée Le Pantographe Venarey-les-Laumes
Séance cinéma La poupée Le Pantographe Venarey-les-Laumes mardi 30 juin 2026.
Venarey-les-Laumes
Séance cinéma La poupée
Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
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Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr
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English : Séance cinéma La poupée
L’événement Séance cinéma La poupée Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*