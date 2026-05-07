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Séance cinéma Super Mario Galaxy Le Pantographe Venarey-les-Laumes

Séance cinéma Super Mario Galaxy Le Pantographe Venarey-les-Laumes mardi 30 juin 2026.

Lieu : Le Pantographe

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 21150 Venarey-les-Laumes

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Venarey-les-Laumes

Séance cinéma Super Mario Galaxy

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 17:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

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Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13  alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

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English : Séance cinéma Super Mario Galaxy

L’événement Séance cinéma Super Mario Galaxy Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

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