Hauteville-sur-Mer

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote 7-11 ans, le 17 juin à 14h.

Sur inscription. Préinscription pour septembre 2026 à l’Association Nautique Hautaise. .

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37

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English : Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote

L’événement Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme