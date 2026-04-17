Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer
Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.
Hauteville-sur-Mer
Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote
4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote 7-11 ans, le 17 juin à 14h.
Sur inscription. Préinscription pour septembre 2026 à l’Association Nautique Hautaise. .
4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37
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English : Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote
L’événement Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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