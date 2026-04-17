Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 4 Avenue du Sud

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote 7-11 ans, le 17 juin à 14h.
Sur inscription. Préinscription pour septembre 2026 à l’Association Nautique Hautaise.   .

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote

L’événement Séance club multi-activités nautique Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)