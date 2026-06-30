Séance d’Arts martiaux & énergétique Tony Patissier rue des granges Talmont-Saint-Hilaire
mercredi 8 juillet 2026 · rue des granges · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Séance d’Arts martiaux & énergétique Tony Patissier
rue des granges Salle des Halles Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
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rue des granges Salle des Halles Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 45 01 79 17
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English :
L’événement Séance d’Arts martiaux & énergétique Tony Patissier Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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