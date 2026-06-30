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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Séance d’Arts martiaux & énergétique Tony Patissier rue des granges Talmont-Saint-Hilaire

mercredi 8 juillet 2026 · rue des granges · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue des granges
Adresse
Salle des Halles
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Séance d’Arts martiaux & énergétique Tony Patissier

rue des granges Salle des Halles Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

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rue des granges Salle des Halles Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 45 01 79 17 

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English :

L’événement Séance d’Arts martiaux & énergétique Tony Patissier Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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