Rumilly-lès-Vaudes

Séance de cinéma

Manoir des Tourelles Rumilly-lès-Vaudes Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Le Manoir des Tourelle devient une salle de cinéma et vous propose une séance de cinéma en partenariat avec Ciné Ligue.

Au programme:

– à 14h30 Jumpers

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière inédite en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor.

– à 20h30: Marsupilami

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve alors à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos.

Tarifs:

– plein 7€

– réduit 4€

– carte fidélité 5 places 25€ 7 .

Manoir des Tourelles Rumilly-lès-Vaudes 10260 Aube Grand Est +33 3 25 40 75 59

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English :

L’événement Séance de cinéma Rumilly-lès-Vaudes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne