Séance de cinéma Salle de L’Escale Saint-Denis-d’Oléron
Séance de cinéma Salle de L’Escale Saint-Denis-d’Oléron vendredi 24 avril 2026.
Séance de cinéma
Salle de L’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Programmation à venir.
En lien avec le CRPC.
.
Salle de L’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film show
Programming to come.
In conjunction with CRPC.
L’événement Séance de cinéma Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes