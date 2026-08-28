Informations pratiques

Rœschwoog

Séance de dédicace de Caroline Obiegala

15 rue de la gare Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Le samedi 14 novembre 2026, nous aurons le plaisir d’accueillir Caroline Obiegala à la boutique Bredele de Roeschwoog pour une rencontre, une séance de dédicace et une dégustation autour de ses deux livres

Bredele d’Alsace Un héritage gourmand

Desserts d’Alsace Un héritage gourmand

Entre parfums de biscuits de Noël, recettes alsaciennes authentiques et douceurs à déguster, venez échanger avec l’auteure et faire dédicacer vos ouvrages ¿¿¿

¿¿ Bredele Boutique

15 rue de la Gare

67480 Roeschwoog

¿¿ De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Une belle rencontre gourmande à partager à l’approche des fêtes ! .

15 rue de la gare Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 21 62 39 contact@bredele.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de dédicace de Caroline Obiegala Rœschwoog a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays Rhénan