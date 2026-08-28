Séance de dédicace de Caroline Obiegala Rœschwoog
samedi 14 novembre 2026 · Rœschwoog
Informations pratiques
Rœschwoog
Séance de dédicace de Caroline Obiegala
15 rue de la gare Rœschwoog Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 12:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Le samedi 14 novembre 2026, nous aurons le plaisir d’accueillir Caroline Obiegala à la boutique Bredele de Roeschwoog pour une rencontre, une séance de dédicace et une dégustation autour de ses deux livres
Bredele d’Alsace Un héritage gourmand
Desserts d’Alsace Un héritage gourmand
Entre parfums de biscuits de Noël, recettes alsaciennes authentiques et douceurs à déguster, venez échanger avec l’auteure et faire dédicacer vos ouvrages ¿¿¿
¿¿ Bredele Boutique
15 rue de la Gare
67480 Roeschwoog
¿¿ De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Une belle rencontre gourmande à partager à l’approche des fêtes ! .
15 rue de la gare Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 21 62 39 contact@bredele.fr
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English :
L’événement Séance de dédicace de Caroline Obiegala Rœschwoog a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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