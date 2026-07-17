Séance de dédicace, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Informations pratiques

Séance de dédicace Vendredi 24 juillet, 14h00 Tiers-lieu des évidences Nord

20 € pour l’achat de son livre quelques exemplaires seront en vente ce vendredi au tiers-lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Victor Locuratolo, alias Vito, naît à Lille en 1982. Diplômé en architecture et urbanisme à l’ENSA de Grenoble, il travaille quelques années dans le domaine avant de se consacrer pleinement à la réalisation de « manifestes illustrés humoristiques » à partir de 2015. Dans la veine des premières bande-dessinées écologistes des années 70, les ouvrages de Vito dénoncent la folie consumériste contemporaine tout en proposant de réinventer notre rapport à la technique, à la cité et au territoire naturel.

Toujours à l’affût des utopies d’hier et d’aujourd’hui, il rencontre peu à peu les partisans de la Décroissance, des Low-tech, de la Vélorution, ou encore des jardins partagés. Autant d’idéaux collectifs qui vont peupler l’univers graphique de l’auteur et donner du corps à ses récits autobiographiques.

A partir de 2020, Vito commence à dessiner régulièrement pour le Journal de la Décroissance, et plus occasionnellement pour l’Age de faire ou la Brèche. Il collabore également avec des associations et des collectifs engagés dans l’écologie ou le lien social.

Venez à la rencontre de Vito à partir de 14h ce vendredi pour une séance de dédicace de son nouvel ouvrage l' »ABécédaire de l’écologie en milieu hostile » (Tarif de son oeuvre 20 € quelques ouvrages en vente sur place)

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110

Vito met son talent au service d’un avenir durable. Avec humilité et humour, ce dessinateur engagé donne vie à des œuvres qui font sourire autant qu’elles font réfléchir.

@Vito